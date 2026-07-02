Eric Palkovacs wears a blue collared shirt and smiles in a headshot image.

Eric Palkovacs, PhD

Eric Palkovacs, PhD is Professor of Ecology and Evolutionary Biology and Director of the Institute of Marine Sciences at the University of California, Santa Cruz. His research interests include eco-evolutionary dynamics, fish ecology, fisheries management, and conservation. He is particularly interested in the ecological consequences of genetic variation and importance of contemporary evolution for ecological dynamics. He is actively engaged in conservation and fisheries management.

Articles by Eric Palkovacs, PhD

A person uses a vacuum to clean algae out of a reflecting pool.

Algae Problem? Nature Has the Best Cleaning Solutions

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July 2026

Polyacrylamide Gels Turn into Mini Sculptures

Instead of discarding used polyacrylamide gels, biochemist Palina Kot reshapes them into artworks that reflect the realities of scientific research.

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