Photograph of Naomi Charalambakis standing against an off-white wall. Charalambakis has long, brown hair laid over her shoulder on the left in th eimage. She is wearing a black and white square patterned top with a long necklace.

Naomi Charalambakis, PhD

Naomi Charalambakis, PhD, is Director of Communications and Science Policy at Americans for Medical Progress (AMP), a nonprofit that promotes public understanding of and support for animal research. She monitors anti-research campaigns, develops communications and policy responses, and advises on federal science policy issues affecting animal research. Dr. Charalambakis earned her doctorate in Anatomical Sciences and Neurobiology from the University of Louisville in 2018.

Articles by Naomi Charalambakis, PhD

Ten dark blue megaphones and one orange megaphone stand pointing in different directions and at different heights against a dark background. The orange megaphone stands out because of its different color and it is one of the tallest megaphones.

Why Animal Research Needs a New Communication Strategy

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Instead of discarding used polyacrylamide gels, biochemist Palina Kot reshapes them into artworks that reflect the realities of scientific research.

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