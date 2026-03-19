Naomi Charalambakis, PhD
Naomi Charalambakis, PhD, is Director of Communications and Science Policy at Americans for Medical Progress (AMP), a nonprofit that promotes public understanding of and support for animal research. She monitors anti-research campaigns, develops communications and policy responses, and advises on federal science policy issues affecting animal research. Dr. Charalambakis earned her doctorate in Anatomical Sciences and Neurobiology from the University of Louisville in 2018.