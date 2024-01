Christine Bahls | Dec 14, 2003 | 1 min read

January Calendar Click to view enlarged January calendar (245K) --Compiled by Christine Bahls (cbahls@the-scientist.com) and Maria W. Anderson (manderson@the-scientist.com) function sendData() { document.frm.pathName.value = location.pathname; result = false if (document.frm.score[0].checked) result = true; if (document.frm.score[1].checked) result = true; if (document.frm.score[2].checked) result = true; if (document.frm.score[3].checked) result = true; if (document.frm.scor