A photo of three water-filled flasks arranged by size.
Article

Guide to Selecting Water Purification Systems

Scientists require high-purity water to ensure sample integrity, protect equipment, and achieve reproducible results.

Share

Laboratories consume millions of liters of water annually to support applications such as media preparation, sterilization, and sample dilution. However, variations in purity can compromise experimental outcomes and damage sensitive instruments. Selecting the right water purification system enables scientists to achieve reproducibility, efficiency, and long-term research success.

Download this guide to learn about 

  • Water purity types and how they align with laboratory applications
  • Evaluating feedwater quality, usage volume, and dispenser needs
  • Planning for future scalability
  • Minimizing contamination risks and supporting reproducibility

Sponsored by

  • Elga Logo

Top Image Credit:

©iStock, Image Source

Cover with an illustration depicting how environmental changes affect the immune system. On the left, cold temperatures slow the immune system down, and cells are less active. On the right, warm weather promotes immune system activity.
September 2025, Issue 1

Why Does the Immune System Struggle When the Weather Changes?

Seasonal shifts straining the body’s temperature control may open the door to extra sniffles.

View this Issue

Research Resources

Podcasts

Webinars

Videos

Infographics

eBooks

Evaluating Neurotoxicity Risks with Microelectrode Arrays

Evaluating Neurotoxicity Risks with Microelectrode Arrays

Axion
Precise Treatments through Cancer Genomics

Precise Treatments through Cancer Genomics

High-Throughput NGS for Biodiversity Restoration

Restoring Nature with NGS: The Role of Automation in Conservation Science

SPT Labtech Logo
Unraveling Autophagy’s Complex Role in Cancer

Unraveling Autophagy’s Complex Role in Cancer

Products

Product News

eppendorf logo

Eppendorf unveils next-generation pipettes delivering enhanced adaptability, precision, and comfort

CN Bio Logo

CN Bio adds computational modeling capabilities to ADME services for enhanced bioavailability profiling

Bio-Rad Logo

Bio-Rad Expands Range of StarBright Dyes to Enhance Panel Design Capabilities for Spectral Flow Cytometry

analytica-usa logo

Leading Minds Converge at analytica USA to Explore the Frontiers of Life Science Research