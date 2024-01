This year’s award recognizes Carolyn Bertozzi, Morten Meldal, and K. Barry Sharpless for developing click chemistry and bioorthogonal chemistry.

Biocompatible Reactions In Living Cells Garner Chemistry Nobel

Biocompatible Reactions In Living Cells Garner Chemistry Nobel

This year’s award recognizes Carolyn Bertozzi, Morten Meldal, and K. Barry Sharpless for developing click chemistry and bioorthogonal chemistry.

This year’s award recognizes Carolyn Bertozzi, Morten Meldal, and K. Barry Sharpless for developing click chemistry and bioorthogonal chemistry.